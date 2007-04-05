Луценко вирішив пропустити вперед Тимошенко

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не виключає створення мегаблоку демократичних сил, який може очолити Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні перед зустріччю Президента Віктора ЮЩЕНКА з лідерами парламентських і позапарламентських партій.

Ю.ЛУЦЕНКО вчергове висловив переконання у необхідності створення єдиного мегаблоку демократичних сил на виборах. Він зазначив, що рішення про те, хто його очолить, мають вирішувати міжпартійні з’їзди. Водночас він не виключив можливість очолення цього блоку лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

«Може бути і Юлія Володимирівна, це було б дуже гарно з тої точки зору, що жінку завжди пропускають вперед», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він не виключив можливості створення і більш вузького блоку демократичних сил.

Лідер “Народної самооборони” також повідомив, що у наступну п’ятницю, 13 квітня, відбудеться з’їзд партії «Вперед Україно!», яка висловила готовність включити до своїх списків активістів «Народної самооборони».

Ю.ЛУЦЕНКО також висловив переконання, що на вибори підуть не лише демократичні сили. Зокрема, за його інформацією, активно готується ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО.

Коментуючи заяву Олександра МОРОЗА, що СПУ не піде на вибори, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що партії, які не мають перспектив на виборах, будуть завжди чіплятись за свої крісла.