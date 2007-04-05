Цушко узяв під охорону Клюєва
19:08, 05 квітня 2007Політика
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Віце-прем’єр заявляє про погрози на свою адресу
Міністерство внутрішніх справ надало охорону віце-прем’єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні парламенту міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО.
«Ми взяли його під охорону - виконуємо закон», - заявив В.ЦУШКО.
Міністр повідомив, що А.КЛЮЄВ звернувся до нього з приводу погроз щодо «фізичного насилля», які надходять на його адресу.
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