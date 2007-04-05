Цушко узяв під охорону Клюєва

19:08, 05 квітня 2007
Політика
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Віце-прем’єр заявляє про погрози на свою адресу

Міністерство внутрішніх справ надало охорону віце-прем’єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ.

Міністр внутрішніх справ Василь Цушко Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні парламенту міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО.

«Ми взяли його під охорону - виконуємо закон», - заявив В.ЦУШКО.

Міністр повідомив, що А.КЛЮЄВ звернувся до нього з приводу погроз щодо «фізичного насилля», які надходять на його адресу.

 

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