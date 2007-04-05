Цушко узяв під охорону Клюєва

Міністерство внутрішніх справ надало охорону віце-прем’єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні парламенту міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО.

«Ми взяли його під охорону - виконуємо закон», - заявив В.ЦУШКО.

Міністр повідомив, що А.КЛЮЄВ звернувся до нього з приводу погроз щодо «фізичного насилля», які надходять на його адресу.