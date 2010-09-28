Кандидат від УМ - вже у трійці лідерів дніпропетровських перегонів?

З висуненням в мери Дніпропетровська кандидата від партії «Україна майбутнього», народного депутата України Святослава ОЛІЙНИКА, настрої електорату зазнали значних змін.

Як передає кореспондент УНІАН, такого висновку дійшли учасники «круглого столу», темою якого стали майбутні місцеві вибори в регіоні. У заході, який відбувся 27 вересня в Дніпропетровську, взяли участь дев`ять політичних експертів з п`яти міст - Києва, Дніпропетровська, Одеси, Сімферополя і Донецька.

Експерти зазначили, що якщо раніше реальних кандидатів на пост мера Дніпропетровська бачили лише в діючому мері Івані КУЛІЧЕНКУ і лідері «Громадської сили» Загиді КРАСНОВІ, то з висуненням С.ОЛІЙНИКА дані опитувань і рейтинги згаданих політиків істотно змінилися.

На думку експертів, це пояснюється тим, що С.ОЛІЙНИК зайняв вільне електоральне поле, яке в Дніпропетровську є досить широким. Багато городян не хотіли б віддавати свої голоси І.КУЛІЧЕНКУ, оскільки не побачили позитивних змін у Дніпропетровську за 10 років його роботи. Водночас, своєрідний імідж і репутація З.КРАСНОВА також не додають довіри багатьом дніпропетровцям. Як сказали політологи, з появою третього реального претендента на мерське крісло передвиборча соціологія стрімко змінюється, і така тенденція збережеться до самих виборів.

За словами дніпропетровського політичного експерта Олександра КУЛИКА, ці вибори будуть етапними в історії України, тому що на них ми побачимо конфлікт різних поколінь політиків. «Політики минулого можуть намагатися зупинити хід часу, проте, зміна поколінь – це природний процес, і вони приречені поступитися місцем політикам, за якими майбутнє», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Придніпровським регіональним центром політичних досліджень «Політикум» 13-14 вересня, найбільші шанси зайняти пост мера Дніпропетровська мають три кандидати – діючий мер, представник Партії регіонів І.КУЛІЧЕНКО, голова «Громадської сили» З.КРАСНОВ і народний депутат, лідер партії «Україна майбутнього» С.ОЛІЙНИК.