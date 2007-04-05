Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявляє, що визнає і ВР, і уряд, і Президента. Про це він заявив на сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, В.ЦУШКО заявив: «Я визнаю парламент, і при будь-якому виклику буду приходити і звітувати, я визнаю уряд, і визнаю Президента України».

Він також зазначив, що готовий виконувати доручення у відповідності до компетенції цих органів влади.

В.ЦУШКО також наголосив, що несе персональну відповідальність за діяльність міліції, і не допустить, щоб міліцію використовували для провокацій.

За словами міністра, він хоче, щоб будь-які накази йому надавали в письмовому вигляді, і потім він буде дивитися на їх правомірність.

В.ЦУШКО також наголосив, що головне завдання міліції – не допустити зіткнеть між різними політичними силами.

На переконання міністра, політична криза має вирішуватися на політичному рівні шляхом конструктивних переговорів між Президентом та лідерами політичних сил. Водночас, зазначив він, якщо це не вдасться, то тоді має бути рішення КС.

«Ніяке силове рішення політичних конфліктів неприйнятне», - наголосив В.ЦУШКО.