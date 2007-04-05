Указ про розпуск парламенту схвалили Генпрокурор і генерали

За виконання указу президента про розпуск парламенту проголосували генеральний прокурор Олександр Медведько та командувач внутрішніми військами МВС Олександр Кіхтенко. Такі дані голосування на сьогоднішньому засідання Ради національної безпеки та оборони подає офіційний сайт Президента . Цікаво, що сам міністр внутрішніх справ Василь Цушко – безпосередній керівник Кіхтенка – голосував проти. Зрозуміло, що за неухильне виконання президентського указу голосували голова Нацбанку Володимир Стельмах, голова Верховного Суду Василь Онопенко, не кажучи вже про генералів Збройних сил та СБУ, міністра закордонних справ Арсенія Яценюка, керівника секретаріату Віктора Балогу та секретаря РНБОУ Віталія Гайдука. Проти, крім соціаліста Цушка, висловився лише перший віце-прем’єр-міністр Микола Азаров. Прем’єр Віктор Янукович не голосував.

Загалом результати голосування свідчать про те, що “Регіони” своє рішення йти на вибори, очевидно, вже прийняли. Інакше чого б це “донецький” Медведько піднімав руку “за”? Але “соромляться” про це сказати соціалістам, для яких дострокові вибори – смерті подібні.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони на позачерговому засіданні прийняла низку рішень, спрямованих на забезпечення виконання Указу Президента про дострокові парламентські вибори, повідомляє сайт Президента.

У зв’язку з цим Радбез дає завдання відповідним органам виконавчої влади забезпечити виконання Указу Президента від 2 квітня «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України». Зокрема, Уряд до 7 квітня має профінансувати виборчий процес за рахунок резервного фонду Державного бюджету. Також прийнято рішення затвердити спільно з Центральною виборчою комісією порядок використання цих коштів.

Крім того, Кабінет Міністрів має забезпечити надання візових документів офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій.

Ось результати голосування:

Віктор Ющенко – Президент України – Голова РНБО – ЗА;

Микола Азаров – Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України – ПРОТИ;

Віктор Балога – Голова Секретаріату Президента України – ЗА;

Віталій Гайдук – Секретар РНБО – ЗА;

Анатолій Гриценко – Міністр оборони України – ЗА;

Сергій Кириченко – Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ – ЗА;

Олександр Кіхтенко – Начальник Головного управління – командувач Внутрішніми військами МВС України – ЗА;

Микола Маломуж – Голова Служби зовнішньої розвідки України – ЗА;

Олександр Медведько – Генеральний прокурор України – ЗА;

Валентин Наливайченко – Перший заступник Голови Служби безпеки України – Керівник Антитерористичного центру при СБУ – ЗА;

Василь Онопенко – Голова Верховного Суду України – ЗА;

Володимир Стельмах – Голова Національного банку України – ЗА;

Василь Цушко – Міністр внутрішніх справ України – ПРОТИ;

Віктор Янукович – Прем`єр-міністр України – НЕ ГОЛОСУВАВ;

Арсеній Яценюк – Міністр закордонних справ України – ЗА;

Юрій Рубан – Директор Національного інституту стратегічних досліджень – ЗА.