Київський губернатор та КМДА підписали меморандум про співробітництво

Керівники Київської міської державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації підписали Меморандум про співробітництво в галузі соціально-економічного, науково-технічного, гуманітарно-культурного розвитку та містобудівній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулась сьогодні у столичній мерії.

Як зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, «меморандум закладає підвалини співпраці територіальних громад Київщини та Києва і охоплює практично всі аспекти соціально-економічної, науково-технічної, гуманітарно-культурної та містобудівної діяльності». За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, за часи існування України як незалежної держави керівництво області та Києва, на жаль, не спромоглося зустрітися, обговорити і вирішити питання, які турбують жителів Києва і області. Саме тому, підкреслив губернатор, підписання меморандуму надає дуже великі можливості як Києву, так і області залучати інвестиції для розвитку.

А.ПРИСЯЖНЮК звернув увагу, що для розвитку інфраструктури столиці Київська область може надавати земельні ділянки, насамперед, для будівництва житла для мешканців столиці. При цьому голова ОДА наголосив, що питання, які стосуються виділення земельних ділянок, обов’язково вирішуватимуться з урахуванням інтересів місцевих громад. Губернатор Київщини підкреслив, що саме за такими принципами співпраці розвиваються відносини між надвеликими містами-центрами та прилеглими регіонами в усьому цивілізованому світі.

Також А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що меморандум про співпрацю складається з 22-х пунктів, які передбачають взаємоузгодженні дії, спрямовані, зокрема на: будівництво водозабору на острові Великий для забезпечення якісною питною водою населення Києва, Вишгорода, Ірпеня, Бучі, Боярки та інших населених пунктів області; розміщення правобережних очисних споруд в Обухівському районі, будівництво південно-західного каналізаційного колектора та очисних споруд біля Ірпеня для каналізування міст Гостомель, Вишневе, Ворзель, Буча, Обухів, Українка, Васильків та інших. Також меморандумом передбачено домовленість щодо спільної реконструкції очисних споруд Бортницької станції аерації, будівництво мулопереробного заводу, а також організацію подальшої безпечної експлуатації полігону побутових відходів в Обухівському районі.

«Я гадаю, надалі було б доцільно ще розглянути питання щодо встановлення безпосередніх ділових контактів та постійного діалогу між відповідними структурними підрозділами обласної та міської державних адміністрацій», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому голова ОДА повідомив, що з метою контролю за виконанням положень меморандуму він домовився з першим заступником голови КМДА Олександром ПОПОВИМ проводити щоквартальні робочі зустрічі.

«Якщо хтось буде намагатися перешкоджати виконанню меморандуму, повірте, у нас є всі можливості, щоб такі люди зійшли з дистанції», - додав А.ПРИСЯЖНЮК.

У свою чергу, О.ПОПОВ зауважив, що підписаний документ дозволяє залучати чималі інвестиції в розвиток столиці та регіону, сума яких у найближчі 3-4 роки за прогнозами може становити десятки мільярдів доларів. О.ПОПОВ зауважив, що наразі вже є певні інвестиційні проекти, в тому числі із залученням іноземного капіталу, щодо будівництва невеликих нових житлових масивів, в яких можуть проживати по 5-7 тисяч осіб.

Порушуючи тему розробки стратегічного та генерального планів розвитку Києва, О.ПОПОВ зазначив, що через півтора-два місяці до цього процесу долучаться досвідчені місцеві ат іноземні фахівці. Зокрема, досягнуто домовленості з Агентством США з міжнародного розвитку про надання Києву такої допомогу.