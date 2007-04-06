Держдума Росії назвала Ющенка узурпатором

Державна дума Російської Федерації на пленарному засіданні у п`ятницю прийняла заяву "Про ситуацію в Україні і невідкладні завдання розвитку і поглиблення російсько-української дружби і співпраці", повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

У заяві висловлюється серйозне занепокоєння у зв`язку з внутрішньополітичною кризою в Україні. Підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, на думку російських депутатів, "з кожним днем дедалі більше ускладнює обстановку".

Держдума РФ вважає, що президентська влада в Україні подає «вкрай небезпечний сигнал політичним силам про вихід за рамки правового поля». Ще більшу тривогу російських депутатів викликають дедалі частіші заяви про можливість оголошення надзвичайного стану. "Це було б, по суті, актом узурпації влади в державі. Ухвалення такого антиконституційного рішення… надзвичайно ускладнить політичні, економічні та інші відносини іноземних держав з Україною", - наголошується в заяві.

Розуміючи, що те, що відбувається є внутрішньою справою незалежної і суверенної України, депутати Держдуми Росії, однак, не "можуть бути байдужими до долі демократії, парламентаризму в Україні, і висловлюють сподівання, що українська влада і політичні сили проявлять необхідну витримку і відповідальність, аби не допустити гострого і руйнівного протистояння в братській Україні".

Російські депутати висловлюють своє різко негативне ставлення до спроб вирішити політичну кризу шляхом розгону законно обраної Верховної Ради України. Водночас депутати закликають парламентаріїв інших країн "зайняти принципову позицію і чітко висловити свою солідарність з українськими парламентаріями, оскільки наявний виклик самій ідеї парламентаризму".