Генсек ЄНП: ситуація в Україні погрішується з кожним днем

Генеральний Секретар Європейської народної партії Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІЗ закликає владу в Україні розпочати демократичний діалог з опозицією і забезпечити проведення чесних виборів.

Про це йдеться у поширеній прес-службою ЄНП заяві А.ЛОПЕСА-ІСТУРІЗА, яке має УНІАН.

«На превеликий жаль, незважаючи на наші заклики до Президента ЯНУКОВИЧА та інших українських державних посадовців гарантувати вільні та чесні вибори, поточна політична ситуація в Україні погіршується з кожним днем”, - зазначає А.ЛОПЕС-ІСТУРІЗ.

Він вважає відкритий лист, підписаний дев’ятьма опозиційними партіями, включаючи дві партії з родини ЄНП – “Батьківщину” і Рух, – чітким сигналом того, що українська влада все ще не дотримується демократичних стандартів щодо проведення виборчих кампаній.

“Збільшення державного втручання у внутрішню діяльність братської ЄНП партії “Батьківщина”, а також відмова реєструвати партійні організації у Київській, Львівській, Луганській, Тернопільській та інших областях є безперечними ознаками політично вмотивованої кампанії проти опозиційних сил”, – заявляє А.ЛОПЕС-ІСТУРІЗ.

“Нам також стало відомо про те, що Служба безпеки України сьогодні використовується як інструмент залякування основних опозиційних партій для перешкоджання їхній участі у виборчому процесі”, - йдеться у заяві Генсека ЄНП.

Він також висловлює тверде переконання, що якщо таку ситуацію не буде негайно виправлено, “вона матиме серйозні негативні наслідки для діалогу Україна-ЄС і вкрай негативно позначиться на перспективі європейського майбутнього України”. “Ми знову закликаємо Президента ЯНУКОВИЧА і українську владу терміново розпочати реальний і демократичний діалог із опозиційними силами для того, щоб стабілізувати політичну ситуацію всередині країни і гарантувати вільні і чесні вибори”, - наголошує А.ЛОПЕС-ІСТУРІЗ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Політична асамблея ЄНП схвалила резолюцію, у якій висловила стурбованість згортанням свободи слова, використанням правосуддя у політичних силах, а також засудила втручання держави Україна у справи партії “Батьківщина”.

У документі ЄНП також висловила підтримку українським партіям, що мають статус спостерігачів при ЄНП - “Батьківщині”, Народному Руху України та “Нашій Україні” і закликала Президента України В.ЯНУКОВИЧА і владу припинити антидемократичні дії.