Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за реальну автономію Криму.

Про це він повідомив на прес-конференції у Сімферополі, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Кримом “мають керувати люди, які тут живуть, розуміють проблеми півострова і знають, як їх вирішити, а не призначені з центру особи”. «У Партії регіонів склалося таке відчуття, що майже усі регіони - колоніальні території Донеччини. Крим - не частина території Донецької області. Я за те, щоб Кримом управляли кримчани», - наголосив лідер «Фронту Змін».

Він також вважає за необхідне запровадження в уряді України окремої посади віце-прем`єр-міністра з питань Автономної Республіки Крим. За його словами, він ще раніше виступав з цією пропозицією, але тоді “у центрі вирішили: навіщо піднімати статус АРК, якщо можна відправити товаришів із сусідньої області керувати Кримом».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що ще одним кроком “реальної автономії може стати надання Криму права вводити місцеві податки і збори”. Він нагадав, що коли був міністром економіки Криму, домігся включення до держбюджету України на 2003 рік статті, що надала Верховній Раді Криму право вводити місцеві податки і збори. «Усі законопроекти, які сьогодні вносяться, спрямовані на одне: на переведення Криму з автономного статусу на фактично обласний», - підкреслив лідер партії “Фронт Змін”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що нинішня влада реальних повноважень Криму давати не збирається. «Це загальна концепція Президента ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів: все потрібно контролювати з одного кабінету - кабінету Президента: від керівника сільради й до голови Ради міністрів Криму”, - додав він. За його словами, “автономія ніяк не входить в концепцію чинної влади, автономія в тому вигляді, коли вона самостійно приймає рішення про розвиток, бюджет, податкові збори, інвестиційні проекти”. Він вважає, що Партія регіонів “рухається до того, щоб від автономії залишилися тільки назва, герб, гімн, прапор, а решту передали в управління центральної влади».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що завдання «Фронту Змін» - привести до місцевих рад Криму “якісно нових людей, які добре розуміють проблеми півострова і знають, як їх можна і необхідно вирішувати”. Він додав, що не очікує “легкої виборчої кампанії”, оскільки Партія регіонів все робитиме для того, щоб «Фронт Змін» “не набрав більше, ніж 2,99%, - тобто не подолав прохідний бар`єр до парламенту Криму”. «Ситуація тут вкрай складна, тому що Партія регіонів, в принципі, контролює і адміністративну, й фінансову галузі автономії і проводить роботу з нашими активістами, примушуючи їх або вийти зі списку, або залишити роботу на держслужбі”, - сказав А.ЯЦЕНЮК. При цьому він висловив переконання, що Партія регіонів “ніколи не зможе проконтролювати уми кримчан”.

“На цих виборах до місцевих рад Криму мають прийти люди, які безпосередньо представляють інтереси жителів півострова, розуміють і відчувають Крим», - додав А.ЯЦЕНЮК.