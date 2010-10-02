Затриману в США росіянку назвали "найсексуальнішим хакером" (фото)

Арештована за звинуваченням у співучасті в розкраданні мільйонів доларів з американських банків росіянка Крістіна Свечинська - "найсексуальніший хакер", пишуть американські ЗМІ, що стежать за розвитком цієї справи.

Серед заарештованих у четвер - 21-річна Крістіна Свечинська - "найсексуальніша з хакерів", пише одне з найбільших інтернет-видань США Huffington Post.com. "Крістіна Свечинська, сексуальна російська дівчина-хакер, - нова Ганна Чепмен?" - під таким заголовком публікує статью The New York Observer, але врешті все ж дійшовши висновку, що незручне для англійського слуху прізвище не дозволить їй виграти гонку за популярність.

Судячи із сторінки Крістіни на сайті "Одноклассники.ру", вона приїхала в США із Ставрополя, додає РІА "Новости". За даними прокуратури США, Крістіна "була найнята в шахрайську організацію для переказу грошей, в якій було більше двох десятків осіб, і мала контакти з комп`ютерними хакерами й особами, які могли забезпечувати фальшивими паспортами".

"Імовірно, Свечинська відкрила п`ять рахунків на своє ім`я, а також на вигадані імена "Анастасія Опокіна" і "Світлана Макарова" в банках "Бенк оф Америка" (Bank of America) і "Ваковія" (Wachovia), на які шахрайським шляхом були переказані з рахунків трьох потерпілих понад 35 тисяч доларів, а з них близько 11 тисяч були успішно зняті", - йдеться в матеріалах звинувачення.

Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило список осіб, що розшукуються за крадіжку 70 млн. дол. з банків США. Серед обвинувачених громадяни Росії, Молдови, України, Білорусії, Казахстану.