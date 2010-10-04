Лавринович - про референдум: а для чого його проводити?

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ виключає можливість проведення референдуму в Україні найближчим часом.

Про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив в інтерв`ю газеті "Дело" (№ 142 від 4 жовтня 2010 року).

"А для чого його проводити?", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи заяви керівництва Партії регіонів про можливе проведення референдуму.

На його думку, у даний час це питання є не актуальним для країни. "Я не думаю, що на даному етапі актуально було б говорити про якісь референдуми. Спочатку слід ухвалити закон про референдум. А продовження повноважень парламенту – це дуже делікатне питання з погляду правової теорії", - пояснив міністр.

"Я взагалі сумніваюся, що в Україні найближчим часом буде проведено якийсь референдум", - резюмував О.ЛАВРИНОВИЧ.