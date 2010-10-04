Литвин хоче покликати Януковича і Азарова на дискусію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує провести спільне засідання за участю Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, керівництва уряду та голів фракцій і комітетів парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради.

Спікер підкреслив, що в пропозиціях опозиції щодо необхідності провести дискусію «певний резон є», додавши, що «нам треба було б з’ясувати обставини, як далі ми будемо співпрацювати по лінії Президент, уряд і ВРУ».

В.ЛИТВИН вважає, що на такому спільному засіданні необхідно «в конструктивному річищі обговорити і ситуацію в економіці, і що далі будемо робити, яка повинна бути взаємодія на рівні комітетів, міністерств».

«Ми підготували відповідні матеріали щодо того, як міністри беруть участь у засіданнях комітетів, як визначаються доповідачі одні, а з’являються їх заступники, щоб у процесі спокійної розмови вийти на серйозний діалог», - зазначив В.ЛИТВИН.

В той же час він не виключає можливості проведення спеціального засідання парламенту. За його словами, це один із варіантів можливого проведення дискусії.

Разом з тим голова ВР наголосив, що заяви представників фракції БЮТ, зокрема депутата Віктора ШВЕЦЯ, про те, що нібито в рішенні КС немає норми про повернення до Конституції 1996 року, є не зовсім правильними.

За його словами, в рішенні є чітка норма, де говориться про те, що з моменту прийняття рішення КС вступає в дію Конституція 1996 року.

На засіданні Погоджувальної ради фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина не підтримали пропозицію фракції БЮТ провести спеціальне засідання парламенту.

Зокрема, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ підкреслив, що «якщо хтось хоче поговорити, то давайте проведемо парламентські слухання».