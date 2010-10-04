У Верховній Раді знову є коаліція

Лідери фракцій Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО та Блоку Литвина Ігор ШАРОВ підписали угоду про створення парламентської більшості «Стабільність і реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії підписання угоди були присутні голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК та перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомлялося, до рішення Конституційного Суду про скасування політреформи 2004 року у парламенті існувала коаліція під такою ж назвою – «Стабільність і реформи».

Оскільки відповідно до Конституції 1996 року, дію якої поновлено, у парламенті не передбачається створення коаліції, ці три фракції створили парламентську більшість.

В.ЛИТВИН заявляв, що підписання такої угоди про створення парламентської більшості - це є «бажання депутатів, бажання фракцій продовжити нести надзвичайно складну відповідальність за організацію роботи ВР, а також за реалізацію рішень, які будуть прийняті Кабінетом міністрів України».

Говорячи про різницю між коаліційною угодою та угодою щодо створення парламентської більшості, В.ЛИТВИН сказав: «Зміниться форма, а зміст залишиться».