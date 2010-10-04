У Балоги вимагають розігнати КС

Один з лідерів “Єдиного центру” Ігор ПОПОВ вважає, що Конституційний Суд втратив суспільну довіру і має бути сформований заново.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, таку думку І.ПОПОВ висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Нинішньому складу суду вже немає довіри в українському суспільстві. Він не може виконувати свої функції. “Єдиний центр” вимагає дострокового припинення повноважень КС і формування його нового складу", - сказав І.ПОПОВ.

За його словами, рішення Конституційного Суду про скасування політреформи і поновлення дії Конституції 1996 року поставило країну на межу політичної кризи. І.ПОПОВ переконаний, що вердикт суддів є політично мотивованим і непрофесійним із правової точки зору, оскільки цей орган не має права приймати нову Конституцію держави.

На думку І.ПОПОВА, важливим питанням політичного порядку денного після скасування Конституції-2004 є те, які першочергові кроки зробить Президент Віктор ЯНУКОВИЧ після набуття нових повноважень. Перед главою держави є два шляхи: започаткувати реформи і почати ефективну роботу для України чи працювати на задоволення інтересів своєї владної команди.

"Звісно, що для старту системних перетворень тижня мало, але перші рішення Президент може приймати вже зараз, не відкладаючи на завтра. Він має для цього всі можливості, які випливають із прямої дії норм Конституції-1996. Наприклад, Президент цілком може одноосібно скоротити кількість урядових посад, звільнити надмірну кількість заступників міністрів і голів місцевих адміністрацій. В нього повністю розв’язані руки, бо вже не треба торгуватися з кожною коаліційною "тушкою". Оскільки Президент визнав, що відтепер в країні діє попередній Основний Закон, то відповідні кадрові укази мають з’явитися вже цього тижня", - зазначив І.ПОПОВ.

Одним із суттєвих засобів скорочення державних видатків І.ПОПОВ назвав об’єднання апаратів Адміністрації Президента та РНБО. У тому, що їхні функції перетинаються, а отже - дублюються, ні в кого немає сумнівів. "Тому злиття цих органів в один дасть і відчутний управлінський ефект, і бюджетну економію мільйонів так на 100", - резюмував політик.