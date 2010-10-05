До фракції ПР записалися ще 7 нардепів

До складу фракції Партії регіонів увійшло семеро народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив про входження, згідно з поданими заявами, до складу фракції Партії регіонів народних депутатів Василя КИСЕЛЬОВА, Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ (обоє раніше були членами фракції ПР), а також Ігоря САВЧЕНКА, Андрія ВЕРЕВСЬКОГО, Володимира ІВАНЕНКА, Олександра ШЕПЕЛЄВА, Петра КУЗЬМЕНКА (всі п’ятеро раніше входили до складу фракції БЮТ).