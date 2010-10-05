Піскун радить послухати, що каже Янукович

Рішення Конституційного суду щодо скасування політрефоми 2004 року є реанімацією конституційного права в Україні та законності в Україні. Так вважає екс-генпрокурор Святослав Піскун.

"Хіба може бути верховенство права у країні, де зміни до Конституції ухвалені у незаконний спосіб? Я думаю, що такого немає в жодній країні", - сказав юрист в інтерв`ю журналістам. - Конституція – це Основний Закон держави, і зміни до нього мають бути ухвалені лише в установлений Конституцією спосіб. Це по-перше.

По-друге. Якщо ми говоримо про демократію, то ми повинні послухати те, що говорить Президент Янукович. Він говорить, що демократія в країні – це тільки верховенство права, тільки верховенство законів, які ухвалюються в установлений законом спосіб!".

Екс-генпрокурор впевнений, що не може жити закон, "якщо він народжений неправильно". "Це суперечить законодавству", - підсумував Піскун.