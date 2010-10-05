БЮТ і НУ-НС взяли перерву

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 11.15 на вимогу фракцій БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви відбудуться консультації щодо сьогоднішнього порядку денного парламенту.

Зокрема, до порядку денного ВР на 5 жовтня був включений проект постанови щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року про скасування політреформи-2004.

В той же час депутати від опозиції зауважили, що КС перевищив свої повноваження, і тому парламент взагалі не повинен розглядати це питання.

У зв’язку з недосягненням компромісу з цього питання у сесійній залі і була оголошена перерва.