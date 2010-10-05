Від Євро-2012 можуть виграти бездомні собаки

Народні депутати України Олександр ФЕЛЬДМАН і Олег ГЕЙМАН зареєстрували нову редакцію Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» (щодо запобігання випадкам жорстокого вбивання тварин).

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, автори змін до чинного закону вважають їх необхідними в світлі майбутнього Євро-2012, а також приведення українського законодавства до європейських норм і європейської практики гуманного ставлення до бездомних тварин.

Зокрема, нова редакція Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» передбачає впровадження принципів європейських норм гуманного ставлення до тварин, а також вперше закріплює відповідальність відповідних державних органів.

Так, якщо бездомна тварина заподіяла збиток (майну, здоров`ю), то відповідальність за це несе державний територіальний орган, на який покладаються обов`язки щодо вилову таких тварин і контролю за їх чисельністю.

Що стосується випадків, коли під час вилову шкоди було завдано тварині, то ці збитки відшкодовується відповідним органом місцевого самоврядування або підприємством з питань утримання тварин, з провини якого були здійснені протиправні дії.

Згідно з новою редакцією Закону, евтаназія, як гуманний метод вбивання тварин, дозволена тільки за рішенням суду, що виключає можливість приховування фактів масового вбивства тварин.

Крім того, серед іншого, законопроектом пропонується закріпити норму про обов`язкове створення притулків для тварин у межах населених пунктів, тоді як згідно з чинним законом створення таких притулків не носить обов`язкового характеру.