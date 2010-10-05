БЮТ відмовився підганяти закони під Конституцію-96

Фракція БЮТ не братиме участі у роботі парламентської комісії щодо адаптації законодавства до Конституції в редакції 1996 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМЯКІН заявив в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що вчора фракція БЮТ прийняла рішення не брати участі в роботі комісії, якщо вона буде створена, тобто БЮТ не делегуватиме своїх представників до складу даної комісії.

Пояснюючи це рішення, А.КОЖЕМ’ЯКІН сказав: «Ми не сприймаємо рішення Конституційного Суду від 30 вересня 2010 року щодо відміни Конституції 2004 року».

А.КОЖЕМ’ЯКІН також повідомив, що сьогодні на засіданні фракції буде прийнято рішення про дії членів фракції в сесійній залі під час розгляду проекту постанови «Про забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України «Про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року».