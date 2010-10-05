Лукашенко: Росія повелася з Білоруссю, як з найзлішим ворогом

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Росія блокує ефективний розвиток пострадянських інтеграційних структур і обмежує економічні інтереси своїх партнерів.

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив на прес-конференції для російських журналістів, стенограму якої розміщено на офіційному сайті Президента Білорусі.

"Економіка Казахстану і Росії разюче відрізняється від білоруської. Казахстан захлинається від енергоносіїв. Росія захлинулася від них. У нас їх немає. Ми дуже залежні від Казахстану і Росії. У нас різні економіки. У нас високі технології. Але ми, природно, залежимо від сировини. І для нас дуже важливо було, як наші партнери поводитимуться у цьому напрямі. Я побоювався рік чи більше тому, коли ми йшли на Митний союз, саме цього і публічно про це сказав Уряду. Виявилося, що те, чого я побоювався, і сталося", - сказав О.ЛУКАШЕНКО, коментуючи ситуацію, що склалася у зв`язку зі створенням Митного союзу Білорусі, Росії і Казахстану.

Президент Білорусі також звернув увагу на той факт, що Росія в односторонньому порядку вийшла з ряду економічних угод Союзної держави. "Нам підвищили 5 разів поспіль ціни на природний газ, вийшовши з відповідного договору. Росія вийшла з цього договору. Хто б міг подумати, що в Союзній державі Росія вийде з договору про рівні умови для функціонування суб`єктів господарювання? Тобто поставили в нерівні умови наші підприємства. Який же це Союз? Однак ми і це стерпіли. Потім нам ввели мито на нафту. Потім - на світлі нафтопродукти: солярку, бензин, гас і таке інше. Коротше, повелися, як з найзлішим ворогом Росії", - вважає він.

"Тому судіть самі, що ми одержали на сьогодні від Митного союзу. Нам сказали так: от це Митний союз, ми підписали документи, але коли ЄЕП створимо (Єдиний економічний простір), - не буде ні мита, ні того, ні цього. І ми прагнутимемо, щоб з 1 січня 2011 року це відбулося. А рівний доступ до трубопроводів? У Росії не всі суб`єкти господарювання мають до них доступ. Припустимо, до газової труби. Там монополіст один, ви знаєте. І нас хочуть переконати у тому, що до 1 січня буде узгоджено проект щодо доступу тих же казахів до цієї труби? Так ніколи в житті. Так це і сталося. Йде затягування процесу. Фактично нас обдурили. Але давайте почекаємо до 1 січня і подивимося, що станеться. Це дуже важкий процес. Боюся, що комусь це не треба", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Водночас, за словами білоруського лідера, у разі, якщо Митний союз базуватиметься на світових класичних принципах, зокрема на принципі відсутності будь-яких бар`єрів у торгівлі, ця інтеграційна освіта може бути ефективною для всіх його сторін. "170 мільйонів осіб - ринок. Ніяких бар`єрів і перешкод у торгівлі. Ми не боїмося, що нас душитиме Росія. Не боїмося, що вона прийде на наш ринок. Абсолютно. Однак й Росія не повинна перешкоджати нашому руху ні до Казахстану, ні до себе. Це і є Митний союз. Але поки Росія блокує поставки нашої продукції... Ви ж пам`ятаєте це: і "цукрова війна", і "молочна війна". І головний там ідеолог і торговий представник – ОНІЩЕНКО (головний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО – УНІАН). Він головний фахівець і з молдавських вин, і грузинського "Боржомі", і з нашого м`яса і молока, цукру", - відзначив О.ЛУКАШЕНКО.