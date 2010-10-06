Немиря: МЗС України спотворює висновки ПАРЄ

Заступник голови Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ вважає, що Міністерство закордонних справ у своєму коментарі щодо ухвалення Парламентською Асамблеєю Ради Європи Резолюції № 1755 "Функціонування демократичних інституцій в Україні" спотворює висновки цієї організації та вводить суспільство в обману.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.НЕМИРІ.

"Цей коментар засвідчує, що в потьомкінській демократії тепер з‘явилося і потьомкінське Міністерство закордонних справ України", - сказав Г.НЕМИРЯ.

Зокрема, заступник голови "Батьківщини" навів такі аргументи. "МЗС стверджує, що "остання резолюція ПАРЄ вітає появу політичної стабільності в Україні, забезпечену за підсумками лютневих чесних та прозорих президентських виборів, а також консолідацію влади як необхідну умову здійснення демократичних та економічних реформ". На справді ж в Резолюції говориться наступне: "Беручи до уваги занепокоєння, висловлене щодо концентрації влади новими лідерами України, Асамблея вважає, що консолідація влади новоствореною адміністрацією, якщо вона досягається за допомогою демократичних процедур, є зрозумілою, та у багатьох випадках навіть бажаною, однак застерігає, що така консолідація не повинна призвести до монополізації влади однією політичною силою, оскільки це підірвало б демократичний розвиток країни", - цитує Г.НЕМИРЯ Пункт 3 Резолюції.

Також в Пункті 1 Резолюції говориться наступне: "вона (Парламентська Асамблея) занепокоєна тим, що ця відносна стабільність є слабкою, а системні проблеми, що лежали в основі нестабільності, яка панувала в країні в останні роки, так і не були вирішені".

У своєму коментарі Г.НЕМИРЯ також спростував заяву МЗС про те, що "члени представницьких органів влади 47 країн-учасниць Ради Європи рішуче відхилили спроби окремих політичних сил невірно інтерпретувати логіку внутрішніх процесів в Україні і за підсумками їх детального моніторингу визнали їх як такі, що відбуваються у відповідності до стандартів демократичного врядування". "На справді ж, ПАРЄ визнала факти, які свідчать про встановлення авторитарного режиму в Україні, про ерозію демократії та тиск на опозицію та вільні ЗМІ, - факти, про які неодноразова заявляла опозиція, представники громадянського суспільства та ЗМІ", - наголосив представник "Батьківщини".

Зокрема, в Пункті 12 Резолюції йдеться, що "Асамблея висловлює занепокоєння щодо зростання кількості заяв та достовірних повідомлень про збільшення утисків демократичних прав та свобод, в тому числі свободи зібрань, свободи слова та свободи преси. Вона вважає втручання державних органів, зокрема правоохоронних органів та Служби безпеки, в роботу журналістів та медіа-організацій несумісною з демократичним суспільством. Асамблея закликає владу провести вичерпне розслідування всіх повідомлень про утиски прав та свобод та виправити виявленні порушення. Крім того, вона закликає владу гарантувати, що ці дії не призведуть до вибіркового відбору частот на мовлення, а також переглянути всі рішення та призначення, які можуть призвести до конфлікту інтересів, особливо в правоохоронній та судовій сферах".

"Свобода і плюралізм засобів інформації є наріжними каменями демократії. Тому Асамблея глибоко стурбована останніми подіями, які можуть підірвати ці принципи. Вона закликає владу вжити всі необхідні заходи для захисту свободи та плюралізму засобів інформації в Україні, а також утриматись від будь-яких спроб контролювати, прямим або непрямим чином, зміст новин загальнонаціональних засобів інформації", - говориться в Пункті 13 Резолюції.

У свою чергу співдоповідачі Моніторингового Комітету ПАРЄ зробили ще більш жорсткі висновки за результатами нещодавнього візиту до України: "На жаль, занепокоєння, яке ми висловили в нашій доповіді, зокрема щодо утисків демократичних прав та свобод, не лише залишається актуальним, а навіть збільшилось з моменту нашого попереднього візиту. Тоді мова йшла про поодинокі випадки, які ми не могли назвати систематичною тенденцією. Тепер же вималювались певні моделі" (Пункт 5 Доповіді). "Нещодавно відбулася рідкісна подія: чотири судді Конституційного Суду одночасно пішли у відставку; їх замінили суддями, яких вважають лояльними до ЯНУКОВИЧА. Один з суддів, який пішов у відставку, заявив, що на нього тиснули. Той факт, що, за деякими повідомленнями, чотири новопризначених судді проголосували за рішення на користь ЯНУКОВИЧА, лише збільшує суперечливість цього рішення та свідчить на користь звинувачень в тому, що влада має намір будь-якими шляхами монополізувати владу в країні", - йдеться у доповіді (Пункт 7 Доповіді).

Також співдоповідачі підтверджують висновки Венеціанської комісії, стверджуючи, що "існує очевидна загроза політично-вмотивованих призначень до Вищої ради юстиції, що може призвести до домінування членів Вищої ради юстиції, які керуються політичними міркуваннями" ( Пункт 10 Доповіді).

На думку МЗС, "ПАРЄ тепло привітала підтверджене новим керівництвом України прагнення забезпечити якнайшвидше виконання всіх зобов’язань перед Радою Європи, дотримання яких в попередні роки ігнорувалося тими політичними силами, які сьогодні намагаються завадити зняттю з нашої держави режиму моніторингу РЄ". На справді ж, говорить Г.НЕМИРЯ, "Асамблея також занепокоєна тим, що поспішність, з якою влада запроваджує реформи, може негативно позначитись на дотриманні демократичних принципів та, зрештою, якості самих реформ" … тому "запровадження цих реформ можливе тільки у випадку чіткого дотримання парламентських процедур та демократичних принципів" (Пункт 5 Резолюції).

"Асамблея закликає владу та керівництво Верховної Ради України гарантувати, що остаточні варіанти проектів законів подаватимуться для отримання висновків Венеціанської Комісії перед їхнім ухваленням в останньому читанні" (Пункт 6 Резолюції) – вимога, яка ігнорується після приходу до влади ЯНУКОВИЧА. Зокрема, Асамблея звернула особливу увагу на негайну необхідність реформувати судову систему та систему правосуддя та "висловлює глибокий жаль щодо того, що Закон про судоустрій та статус суддів України було ухвалено у липні 2010 з великим поспіхом, не очікуючи висновків Венеціанської комісії, за якими до неї звернулось Міністерство юстиції України" ( Пункт 7.3.1 та Пункт 7.3.2. Резолюції).

Асамблея "висловлює жаль щодо рішення Верховної Ради відкласти до 2011 року введення в дію пакета антикорупційних законів, розроблених за допомоги Ради Європи" ( Пункт 7.4.1 Резолюції) та "закликає Верховну Раду після отримання висновків Венеціанської комісії нарешті ухвалити законодавчі акти, які знаходяться на розгляді в парламенті, про конфлікт інтересів та етику державної служби; про декларування власності державних посадовців; про доступ до інформації" ( Пункт 7.4.3).

Вперше в Резолюції щодо України йдеться про занепокоєння Асамблеї втручанням СБУ у внутрішні політичні справи, наголосив Г.НЕМИРЯ. "Асамблея висловлює занепокоєння через зростання кількості достовірних повідомлень про незаконне втручання Служби безпеки України (СБУ) у внутрішні політичні справи, включаючи тиск на журналістів, партійних активістів та представників громадянського суспільства ї їхніх родичів. Вона вважає таку діяльність неприйнятною для демократичного суспільства, і тому закликає владу реформувати службу безпеки та її функції у відповідності до європейських стандартів" (Пункт 8 Резолюції).

Асамблея висловила свою думку щодо ситуації з місцевими виборами та намаганнями чинної влади сфальсифікувати їх результати. "Асамблея стурбована тим, що заяви про можливі фальсифікації виборів можуть свідчити про недовіру учасників виборів до чесності проведення та організації місцевих виборів. Зважаючи на те, що довіра до процесу організації виборів є вкрай важливою через свою демократичну природу, вона закликає владу забезпечити збалансований склад виборчих комісій на всіх рівнях, включаючи керівні посади. Вона рекомендує владі розглянути можливість запровадження додаткових заходів для сприяння збільшенню довіри учасників виборів та виборців до виборчого процесу" ( Пункт 14 Резолюції).

"Таким чином ми просимо потьомкінське МЗС припинити дезінформувати Президента ЯНУКОВИЧА та українське суспільство", - наголосив Г.НЕМИРЯ в коментарі.