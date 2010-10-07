Партія регіонів отримала "одиницю" майже по всій Україні

Партія регіонів буде першим номером у виборчих бюлетенях майже по всій Україні.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Громадянської мережі «Опора».

Зокрема, як зазначається у повідомленні, 6 жовтня територіальні виборчі комісії завершили реєстрацію кандидатів на виборах до місцевих органів влади. Чинний закон про місцеві вибори не передбачає такого принципу розподілу місць у бюлетені, яким є жеребкування, для кандидатів, які балотуються за партійними списками. Тому та партійна організація, яка першою подала списки кандидатів до виборчої комісії, дістала перше місце у виборчому бюлетені, друга – друге місце тощо.

За узагальненими даними спостерігачів “Опори”, Партія регіонів посіла перший номер у бюлетені в обласні ради в 21-й області із 23-х. Також ПР має номер 1 у бюлетені по виборах депутатів Верховної Ради АР Крим. ВО «Батьківщина» піде під першим номером у двох областях.

В бюлетенях до міських рад обласних центрів Партія регіонів посіла перший рядок в 19-ти містах з 24-х (та в столиці АР Крим). “Батьківщина”, КПУ, Народна партія та партія «Совість України» зайняли по одній першій стрічці в бюлетенях до міських рад обласних центрів.

При цьому у ГМ “Опора” зазначають, що їхніми спостерігачами зафіксовано непоодинокі випадки, коли Партія регіонів посідала перше місце у бюлетенях, хоча її представники подавали документи до виборчих комісій зовсім не в числі перших. Адже, як констатується в повідомленні, саме Партія регіонів та інші партії, які входять до провладної парламентської більшості, сьогодні контролюють більшість керівних посад у територіальних виборчих комісіях по всій країні. За даними спостерігачів, часто з формальних причин іншим партіям відмовляли в реєстрації, посилаючись на технічні помилки.

Через це у багатьох виборчих комісіях виникали сутички довкола найпривабливіших порядкових номерів в бюлетенях. Непоодинокі конфлікти були зафіксовані у Волинській, Луганській, Львівській, Херсонській областях. Один з найрезонансніших випадків трапився на Дніпропетровщині, де членів територіальної виборчої комісії Бабушкінського району міста просто не допустили на робочі місця. Як з’ясувалося згодом, саме цього дня було прийнято рішення про реєстрацію списків кандидатів від перших трьох партій. Ними стали Партія регіонів, КПУ та Народна партія, відзначили в “Опорі”.