Тігіпко: багато хто підштовхує мене грюкнути дверима

08:12, 08 жовтня 2010
Політика
3131 0

Хто виявиться зайвим віце-прем`єром

Віце-прем`єр з економічних питань Сергій Тігіпко впевнений, що залишиться в новому складі уряду.

Про це він заявив в ефірі 5-го каналу, відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що саме його посада в уряді буде ліквідована.

"Я думаю, що я буду в новому складі. Я не збирався ніколи грюкати дверима, хоча багато мене підштовхують людей до цього", - сказав віце-прем`єр, зазначивши, що "сама посада ліквідована бути не може. Безумовно, повинен бути віце-прем`єр, який відповідає за економічний блок уряду".

Тігіпко уточнив, що спокійно ставиться до можливості свого звільнення.

"Те, що може не стати Тігіпко, це я думаю не така велика проблема. І для мене, і для держави. Знайдеться інша людина, і дай Боже, щоб вона відповідала посаді", - наводить його слова Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Президент України збирався привести склад Кабінету міністрів України у відповідність до Конституції 1996 року, за якою місць віце-прем`єрів три, а самих їх наразі п`ятеро: Борис КОЛЕСНІКОВ (з питань Євро-2012), Володимир СІВКОВИЧ (з силових питань), Віктор СЛАУТА (з питань АПК), Сергій ТІГІПКО (з питань економіки), Віктор ТИХОНОВ (з питань регіональної політики).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter