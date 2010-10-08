Тігіпко: багато хто підштовхує мене грюкнути дверима

Віце-прем`єр з економічних питань Сергій Тігіпко впевнений, що залишиться в новому складі уряду.

Про це він заявив в ефірі 5-го каналу, відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що саме його посада в уряді буде ліквідована.

"Я думаю, що я буду в новому складі. Я не збирався ніколи грюкати дверима, хоча багато мене підштовхують людей до цього", - сказав віце-прем`єр, зазначивши, що "сама посада ліквідована бути не може. Безумовно, повинен бути віце-прем`єр, який відповідає за економічний блок уряду".

Тігіпко уточнив, що спокійно ставиться до можливості свого звільнення.

"Те, що може не стати Тігіпко, це я думаю не така велика проблема. І для мене, і для держави. Знайдеться інша людина, і дай Боже, щоб вона відповідала посаді", - наводить його слова Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Президент України збирався привести склад Кабінету міністрів України у відповідність до Конституції 1996 року, за якою місць віце-прем`єрів три, а самих їх наразі п`ятеро: Борис КОЛЕСНІКОВ (з питань Євро-2012), Володимир СІВКОВИЧ (з силових питань), Віктор СЛАУТА (з питань АПК), Сергій ТІГІПКО (з питань економіки), Віктор ТИХОНОВ (з питань регіональної політики).