Януковича вирішили випустити в «напівпрямий ефір»

Виступ Віктора Януковича в програмі "Шустер Live" відбудеться не в прямому ефірі, а в записі.

Про це повідомляють поінформовані джерела Української правди в адміністрації президента.

За його словами, голова держави відмовився приймати участь у прямому ефірі програми.

Його прес-служба запропонувала ведучому Савіку Шустеру запис участі президента в передачі. Натомість саме інтерв`ю проходило не в приміщенні "Шустер Live", а в будівлі адміністрації президента.

Це перший випадок, коли Шустер видаватиме в прямий ефір "Шустер Live" інтерв`ю у записі. А Віктор Янукович - єдиний український політик, для якого зроблено таке виключення.

У свою чергу головний редактор "Шустер Live" Дарка Чепак заявила "Українській правді", що з ініціативою взяти інтерв`ю у президента виступила редакція програми.

За її словами, спочатку Януковича запрошували взяти участь у прямому ефірі, однак адміністрація президента відмовила.

Чепак процитувала лист-відмову Банкової, де, зокрема, зазначалося: "Графік роботи глави держави розписаний наперед на найближчі місяці...Через це подібні виступи у ток-шоу ближчим часом важко спланувати".

Вона також уточнила, що інтерв`ю Януковича буде "прямоефірним", тобто без монтування