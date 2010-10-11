Влада побачила успішного конкурента Тимошенко

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України політолог Дмитро ВИДРІН вважає, що Олег ТЯГНИБОК і його Всеукраїнське об`єднання «Свобода» поволі, але неухильно витісняє «на політичне узбіччя» Юлію ТИМОШЕНКО та БЮТ.

Про це Д.ВИДРІН пише в своїй статті «Страхи реальні і псевдострахи» в газету «KyivPost».

«Мій улюблений Вінстон Черчілль не раз говорив, що може бути сильна країна із слабкою владою, але не може бути сильна країна із слабкою опозицією. Тому, безперечно, турбує тенденція переформатування українську опозицію. Юлія ТИМОШЕНКО, створивши сильний і яскравий власний образ на гламурній власній сцені, так і не змогла створити переконливий образ на скромних підмостках опозиції. Остання соціологія показує, що поволі, але неухильно її витісняє на опозиційне узбіччя Олег ТЯГНИБОК», - пише Д.ВИДРІН.

На його думку, «вже на цих виборах він, мінімум, у трьох західних областях випередить Ю.ТИМОШЕНКО».

Як зазначає політолог, у нього «є стабільний неспокій з приводу ідеології, що репрезентується О.ТЯГНИБОКОМ». За словами Д.ВИДРІНА, «якщо і коли він очолить усю українську опозицію, мені особисто важко буде змиритися і з її ксенофобією, і з расовою і національною нетолерантністю. А до цього справа швидко йде, оскільки поки що в країні ніяк не прорізується лідер, який розуміє, що сила опозиції не в її радикальності, а в її інтелектуальності. Що творчість завжди вища за ненависть. Що опонент - не завжди смертельний ворог».