Гриценко радить колегам читати документи і не морочити голову СБУ

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що “депутатам треба навчитися читати закони, а не морочити голову державним структурам своїми безпідставними зверненнями”.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи звернення ряду народних депутатів – членів фракції Партії регіонів та позафракційних, які просять голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО перевірити законність надання А.ГРИЦЕНКУ “допуску до роботи з документами, що містять державну таємницю”.

“Їх турбує, чи має допуск до державної таємниці Анатолій ГРИЦЕНКО, народний депутат, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони... Якби вони прочитали закон, то вони б зрозуміли, що А.ГРИЦЕНКО отримав доступ до державної таємниці на абсолютно законних підставах”, - зауважив політик.

Він нагадав, що у п. 4 ст. 27 Закону України “Про державну таємницю” йдеться про те, що народним депутатам України, так само й деяким іншим вищим посадови особам держави, “доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ними письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці”.

“Я – народний депутат України. І я взяв на себе 18 січня 2008 року відповідне письмове зобов’язання, яке зареєстроване у підрозділі, яке відповідає за роботу із секретними документами в апараті Верховної Ради. Все – чітко і зрозуміло. Крапка.”, - резюмував А.ГРИЦЕНКО, ще раз наголосивши, що “на абсолютно законних підставах працює з державними секретами”.