З`їзд НСНУ може відбутися вже завтра
20:31, 10 квітня 2007Політика
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Ще точно не вирішено
Лідер партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає, що завтра може відбутися з`їзд НСНУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.
«Можемо провести з`їзд і завтра, і з цього приводу сьогодні проводитимуться збори», - сказав В.КИРИЛЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, Рада партії “Наша Україна” прийняла рішення провести з`їзд політичної партії “Народний Союз Наша Україна" 16 квітня.
Планується, що на з`їзді 16 квітня будуть затверджені виборчі списки партії.
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