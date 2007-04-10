З`їзд НСНУ може відбутися вже завтра

Лідер партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає, що завтра може відбутися з`їзд НСНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«Можемо провести з`їзд і завтра, і з цього приводу сьогодні проводитимуться збори», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, Рада партії “Наша Україна” прийняла рішення провести з`їзд політичної партії “Народний Союз Наша Україна" 16 квітня.

Планується, що на з`їзді 16 квітня будуть затверджені виборчі списки партії.