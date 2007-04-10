Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що сьогодні немає підстав для дострокових президентських виборів. Про це він сказав в інтерв’ю представникам іноземної преси сьогодні.

При цьому він зауважив, що, якщо хтось вважає, що такі підстави, є то можна поговорити. «Я тільки знаю одне, що Конституція передбачає 4 обставини, коли можна говорити про дострокові президентські вибори. На щастя, жодної обставини з них в Україні немає. Я говорю, перш за все, що Президент живий, що здоров’я у нього добре, що Президент не злочинець, і у відставку я не подавав», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він запропонував говорити про суть існуючої кризи в Україні, а не доводити ситуацію до абсурду. «А то дійдемо до того, що і голів колгоспів треба всіх переобрати, це не є предметом чесних дискусій», - підкреслив він.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні питання не в персонах, сьогодні, за його словами, “йде боротьба між демократією і недемократією за вектори розвитку країни, за те, чи може країна жити “по поняттях”.

Президент також піддав гострій критиці ряд процесів, які відбулись в країні останнім часом, зокрема рішення місцевих судів щодо призупинення дії його указу про розпуск парламенту. Він не виключає, що суддям запропонували «такі мотиви», що вони змогли ігнорувати Конституцію.

Також В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що робиться навколо ЦВК. “Чи може за один день захворіти 4 члени ЦВК, і, мабуть, однією хворобою”, - спитав Президент. Він вважає, що мета цих дій лише одна – бачити недієздатним ЦВК.

Також Президент піддав критиці і події навколо Конституційного суду, які призвели до сьогоднішньої заяви 5 суддів.

Говорячи про ряд інших проблемних питань, в тому числі питання повернення ПДВ тощо, В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні йдеться про систему цінностей, яка зраджується, або на яку посягають ті чи інші політичні сили. “Обов’язок Президента - захистити ці цінності”, - заявив глава держави.

Він також повідомив, що під час численних консультацій і з прем’єр-міністром, і з головою ВР він пропонував шляхи, які б дозволили знайти здоровий компромісі і врегулювати ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада провела позачергове засідання, під час якого, зокрема, прийняла звернення до народу України, в якому виступає за одночасне проведення виборів парламенту, Президента та проведення з волі народу референдуму щодо вступу до НАТО.