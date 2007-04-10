Ющенко обіцяє - Центрвиборчком і Конституційний суд будуть працездатними

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що у нього є механізми забезпечення нормальної роботи Центральної виборчої комісії та Конституційного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що ЦВК буде працездатною, і він готовий вжити необхідних кроків, щоб це відбулось.

Також, підкреслив глава держави, рішення КС мають бути об’єктивними, а сам КС має бути поза політикою. «Поки що, на жаль, Президенту не вдається це зробити…”, - додав він.

Водночас В.ЮЩЕНКО заявив, що у нього також “є відповіді, що необхідно зробити, щоб КС повнокровно функціонував, щоб навколо нього не політизували процеси», щоб люди, які приймають рішення, діяли виключно на підставі законів та Конституції України.

«Я б сказав, що ці кроки щодо нормалізації роботи цих інституцій бажано зробити в рамках компромісу, порозуміння, і, власне, заради цього ведеться переговорний процес», - сказав В.ЮЩЕНКО, вкотре наголосивши, що його рішення про розпуск парламенту є остаточним і не може бути переглянуто.

При цьому Президент заявив, що всі компроміси можливі лише в рамках виконання даного указу.