«Наша Україна» проводить акцію: «Чесний суд – чесні вибори»
22:38, 10 квітня 2007Політика
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11 квітня о 9:00 за ініціативою партії «Наша Україна» стартує піша хода під гаслом «Чесний суд – чесні вибори», яка почнеться з Європейської площі, пройде вулицею Михайлівська, Софійською площею, вулицями Володимирською та Антоновича (колишня Горького).
О 10:00 під час проходження пішої ходи повз Конституційний Суд відбудеться брифінг лідера партії «Наша Україна» В’ячеслава Кириленка та представників «Нашої України».
Цього ж дня о 16:00 на Європейському майдані відбудеться акція «Нашої України» «Геть зРаду!».
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