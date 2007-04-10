Ющенко: перенесення виборів можна обговорювати, якщо...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що питання перенесення дострокових виборів до Верховної Ради України може обговорюватись лише в межах визначених Конституцією України термінів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю представникам іноземної преси, відповідаючи на запитання, чи можуть бути перенесені парламентські вибори.

При цьому він наголосив, що це може бути предметом обговорення, але головне «знайти конституційну формулу, щоб вона не піддавалася ревізії і були сформульовані чіткі безвідкатні моменти у цьому питанні».