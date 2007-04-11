Наша Україна поведе своїх прихильників до КС
08:28, 11 квітня 2007Політика
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Відбудеться брифінг Кириленка
11 квітня о 9:00 за ініціативою партії «Наша Україна» стартує піша хода під гаслом «Чесний суд – чесні вибори», яка почнеться з Європейської площі, пройде по вулиці Михайлівська, Софійській площі, вулицям Володимирській та Антоновича (колишня Горького), вулиці Толстого.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Нашої України».
О 10:00 під час проходження пішої ходи повз Конституційний Суд відбудеться брифінг лідера партії «Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА та представників «Нашої України».
Цього ж дня о 16:00 на Європейському майдані відбудеться акція «Нашої України» «Геть зРаду!».
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