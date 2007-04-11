Яценюк летить у Страсбург замість Ющенка
09:25, 11 квітня 2007Політика
1278
Міністр зустрінеться з генеральним секретарем Ради Європи
Сьогодні в засіданні комітету міністрів Ради Європи у Страсбурзі (Франція) візьме участь міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК.
Про це журналістам повідомив речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.
Також, за його словами, сьогодні у Страсбурзі А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з генеральним секретарем Ради Європи Тері ДЕВІСОМ. Також запланований спільний підхід А.ЯЦЕНЮКА і Т.ДЕВІСА до преси після завершення їхньої зустрічі.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО, як це планувалося раніше, сьогодні до Страсбурга не летить.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter