Яценюк летить у Страсбург замість Ющенка

Сьогодні в засіданні комітету міністрів Ради Європи у Страсбурзі (Франція) візьме участь міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Про це журналістам повідомив речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

Також, за його словами, сьогодні у Страсбурзі А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з генеральним секретарем Ради Європи Тері ДЕВІСОМ. Також запланований спільний підхід А.ЯЦЕНЮКА і Т.ДЕВІСА до преси після завершення їхньої зустрічі.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, як це планувалося раніше, сьогодні до Страсбурга не летить.