Жебрівський: 450 мільйонів гривень – це плата за конституційний лад
Нардеп знає, де їх узяти
Виділення грошей на дострокові парламентські вибори не вплине на фінансування соціальних програм бюджету.
Про це сказав журналістам народний депутат Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.
“Для проведення дострокових парламентських виборів потрібно 450 мільйонів гривень”, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ. За його словами, виділення цієї суми не вплине на фінансування соціальних програм бюджету.
П.ЖЕБРІВСЬКИЙ нагадав, що у березні була зареєстрована його постанова про перегляд макропоказників. Згідно з нею до бюджету має ще бути додано 13 мільярдів гривень. “Тобто в державі є фінансові ресурси для виділення коштів на проведення дострокових парламентських виборів”, - наголосив він. “450 мільйонів гривень – це плата за те, щоб у державі з’явився конституційний лад”, - підкреслив він, додавши, що ця сума не спричинить інфляційних процесів у країні. П.ЖЕБРІВСЬКИЙ відзначив, що Кабмін з резервного фонду може виділити гроші на фінансування перевиборів.
“А у червні, коли парламентарії повернуться до роботи, через певні правки до держбюджету, резерв Кабінету міністрів можна буде поновити”, - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони 5 квітня доручила Кабінету Міністрів до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів.
6 квітня увечері Президент підписав указ яким ввів у дію рішення РНБО.
2 квітня Верховна Рада заборонила Кабінету Міністрів виділяти гроші на проведення позачергових парламентських виборів, указ про проведення яких 27 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав у цей же день.
Для проведення позачергових виборів за інформацією першого віце-прем`єра Миколи АЗАРОВА необхідно 700 млн. грн. і ця сума еквівалентна річній надбавці до зарплати всіх військовослужбовців України.
За підрахунками ЦВК, на проведення виборів необхідно 340 млн. грн.