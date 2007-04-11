Жебрівський: 450 мільйонів гривень – це плата за конституційний лад

Виділення грошей на дострокові парламентські вибори не вплине на фінансування соціальних програм бюджету.

Про це сказав журналістам народний депутат Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

“Для проведення дострокових парламентських виборів потрібно 450 мільйонів гривень”, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ. За його словами, виділення цієї суми не вплине на фінансування соціальних програм бюджету.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ нагадав, що у березні була зареєстрована його постанова про перегляд макропоказників. Згідно з нею до бюджету має ще бути додано 13 мільярдів гривень. “Тобто в державі є фінансові ресурси для виділення коштів на проведення дострокових парламентських виборів”, - наголосив він. “450 мільйонів гривень – це плата за те, щоб у державі з’явився конституційний лад”, - підкреслив він, додавши, що ця сума не спричинить інфляційних процесів у країні. П.ЖЕБРІВСЬКИЙ відзначив, що Кабмін з резервного фонду може виділити гроші на фінансування перевиборів.

“А у червні, коли парламентарії повернуться до роботи, через певні правки до держбюджету, резерв Кабінету міністрів можна буде поновити”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони 5 квітня доручила Кабінету Міністрів до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів.

6 квітня увечері Президент підписав указ яким ввів у дію рішення РНБО.

2 квітня Верховна Рада заборонила Кабінету Міністрів виділяти гроші на проведення позачергових парламентських виборів, указ про проведення яких 27 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав у цей же день.

Для проведення позачергових виборів за інформацією першого віце-прем`єра Миколи АЗАРОВА необхідно 700 млн. грн. і ця сума еквівалентна річній надбавці до зарплати всіх військовослужбовців України.

За підрахунками ЦВК, на проведення виборів необхідно 340 млн. грн.