Янукович знайшов привід призупинити указ Ющенка

Уряд має намір звернутися до Президента України з проханням призупинити дію указу про дострокові вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Я пропоную сьогодні розглянути звернення до Президента України, одним із центральних питань якого має стати питання про призупинення дії указу Президента в зв`язку з перенесенням розгляду справи в Конституційному Суді», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр упевнений, що призупинення дії указу може стати «першим кроком, який дозволить заспокоїти суспільство». «Якщо він (Президент – УНІАН) цього не зробить – наслідки, які можуть бути невідомо якими, будуть на його совісті», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ доручив Секретаріату Кабінету міністрів підготувати проект звернення уряду до Президента України. «Розглянемо його в робочому порядку», - запропонував глава уряду.