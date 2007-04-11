Пукшин розкаже про правові аспекти виконання указу про розпуск ВР
11:05, 11 квітня 2007Політика
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Сьогодні о 14.00 у Секретаріаті Президента України (вул.Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА.
Як повідомляє прес-служба Президента України, тема брифінгу – правові аспекти виконання Указу глави держави про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
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