Пукшин розкаже про правові аспекти виконання указу про розпуск ВР

Сьогодні о 14.00 у Секретаріаті Президента України (вул.Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА. Як повідомляє прес-служба Президента України, тема брифінгу – правові аспекти виконання Указу глави держави про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

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