Серед загиблих у Марганці - двоє дітей

Кількість жертв дорожньо-транспортної пригоди на залізничному переїзді у місті Марганець Дніпропетровської області збільшилась до 41 особи, серед яких двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Водночас, за даними Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок аварії загинуло троє дітей.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про 40 загиблих і 10 травмованих внаслідок зіткнення на залізничному переїзді автобуса з локомотивом сьогодні вранці у місті Марганець Дніпропетровської області.