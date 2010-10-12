Серед загиблих у Марганці - двоє дітей
15:06, 12 жовтня 2010Політика
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Дані ДАІ і МНС різняться
Кількість жертв дорожньо-транспортної пригоди на залізничному переїзді у місті Марганець Дніпропетровської області збільшилась до 41 особи, серед яких двоє дітей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Водночас, за даними Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок аварії загинуло троє дітей.
Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про 40 загиблих і 10 травмованих внаслідок зіткнення на залізничному переїзді автобуса з локомотивом сьогодні вранці у місті Марганець Дніпропетровської області.
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