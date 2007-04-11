Янукович згадує Господа, коли думає про владу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив першому віце-прем`єр-міністру, міністру фінансів Миколі АЗАРОВУ проаналізувати ситуацію в економіці і розробити заходи для пом`якшення негативних наслідків внаслідок політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Я хотів би, щоб ви, Микола Янович (АЗАРОВ), подумали, як припинити ті процеси, які вже почалися. Ми маємо подивитися з усіх боків, щоб пом`якшити негативні наслідки і зробити так, щоб не дестабілізувати економічну ситуацію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також виступив з критикою заяв політиків, які закликають «зупинити підприємства і влаштувати політичний страйк». «Ми знаємо, чим це закінчується. Зупинка підприємств і дестабілізація економіки не сприяють вирішенню політичної кризи. Я вважаю, що ми повинні благати Господа, щоб він дав нам терпіння, ми дочекаємося рішення Конституційного Суду, яким би воно не було, і діятимемо виключно в правовій площині», - підкреслив він. При цьому він не став оцінювати причини, за якими 5 суддів КС відмовилися брати участь у розгляді справи про конституційність Указу Президента про розпуск ВР. "Хай це залишиться на совісті цих людей", - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що зараз повторюється ситуація, аналогічна тій, яка складалася в 2004 році під час президентських виборів. За його словами, ця ситуація привела до економічної кризи. «Вугільна галузь досі не може з цього вийти. Наприклад, тоді видобувалося 226 млн. тонн вугілля, а сьогодні – близько 80 млн. Можна порівняти ці цифри», - аргументував він.

При цьому прем`єр-міністр підкреслив, що нинішній уряд не повторюватиме «шлях політиків, які називають себе демократами, а роблять усе навпаки, нехтуючи Конституцією, законами та інтересами людей».

«Ми зробимо все, щоб навіть у таких умовах країна розвивалася», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.