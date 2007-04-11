Тимошенко не збирається нікого волоком тягти

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що неучасть у позачергових парламентських виборах Партії регіонів, Соціалістичної та комуністичної партій України не вплине на легітимність виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам перед початком закритого з’їзду партії “Батьківщина”.

“У нас в Україні зареєстровано, якщо я не помиляюсь, на останню дату, 137 партій. З них по своїй власній волі участь у виборах бере приблизно 40 завжди, а в парламент потрапляє 5”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Тому примусити партію брати участь у виборах ніхто не може. Ніколи в житті всі зареєстровані партії у виборах до останнього часу не брали. Тому мова йде про волю і бажання партій брати участь у виборах”, - додала вона.

“Якщо Партія регіонів, соціалісти і комуністи позбавлять своїх прихильників права обирати і, власне, їх не буде в бюлетенях, - це їх політичний вибір. І ніхто цьому вибору заперечити або перешкодити не може”, - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.