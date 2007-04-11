Відбудеться спільна прес-конференція депутатів ВР та Держдуми РФ

Спільну прес-конференцію у Верховній Раді депутатів Державної думи Російської Федерації та депутатів ВР України перенесено з 12.00 на 14.30.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

У прес-конференції візьмуть участь: з російського боку - депутати Державної думи Російської Федерації Олександр ЛЄБЄДЄВ, Андрій САМОШИН та інші депутати - члени групи з міжпарламентських зв’язків з Україною;

з українського - керівник депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Російською Федерацією Сергій КІВАЛОВ та інші депутати, що входять в групу.

Місце проведення прес-конференції: вул.Садова, 3-а, к.536.

Вхід за картками акредитації.

За даними прес-служби російського депутата О.ЛЄБЄДЕВА, тема прес-конференції: "Міжпарламентське співробітництво Верховної Ради України та Державної думи РФ. Підсумки переговорів російських парламентаріїв з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ".