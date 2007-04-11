Бродський розповів, як Тимошенко його зомбувала

Лідер «Яблука» Михайло Бродський в інтерв`ю Українській правдізаявив, що Юлія Тимошенко не тільки практикує непрозоре формування партійних списків і продаж місць у них. Але і в 2004 році (на останніх парламентських виборах) Тимошенко в останню мить, у вже сформований список особисто записала своїх соратників по ЄЕСУ.

На думку Бродського, Тимошенко «намагалася розрахуватися по всіх “обязаловках”, які понабирала за своє життя».

Через манеру Тимошенко писати виборчий список, стверджує Бродський, він п`ять разів поривався піти «в час виборів». Ще двічі – унаслідок того, що «Юлія Володимирівна не хотіла приймати символіку "серце на білому фоні".

«В час роботи в штабі Тимошенко наради з моєю участю завжди закінчувалися криком і скандалами», - затверджує лідер «Яблука». Так, Бродський заявив, що Тимошенко доручила йому провести співбесіду з Гавришем, який, нібито, хотів потрапити до списку БЮТ. Нібито, Бродській сказав Гавришу на зустрічі: "Стьопа, якщо ти наблизишся ближче ніж на три кроки до БЮТ, я вийду у ефір телевізійний і кричатиму як недорізаний. Забудь! І передай це заразом всім іншим".

В той же час Бродській стверджує, що робота в штабі Тимошенко особисто для нього постійно була пов`язана із стражданнями, і не тільки моральними. «Я вважаю, що Юлія Володимирівна володіє даром гіпнозу і впливає на людей, які не в змозі їй жорстко протистояти. І чим інтелігентніша людина, тим більше велика магія її чаклунства, - сказав Бродський. - Я сам кілька разів був як зомбі, і ледь виходив з цього стану».