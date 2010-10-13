Фонд держмайна просить суд відібрати Луганськтепловоз у росіян

Фонд державного майна України (ФДМ) звернувся з позовом до Київського господарського суду щодо розірвання договору купівлі-продажу державного пакета акцій «Луганськтепловоза».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Згідно з повідомленням, також Фонд держмайна вимагає від покупця «Луганськтепловоза» – керуючої компанії «Брянський машзавод» відшкодувати неустойку за несплату в установлений термін коштів за придбаний пакет «Луганськтепловоза» в розмірі 82 млн. грн., а також пеню в розмірі 2 млн. 177 тис. грн.

Як зазначили у фонді, причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловоза».

За інформацією прес-служби, позов до господарського суду Києва Фонд держмайна подав 8 жовтня ц.р. Суд ще не призначив дату його розгляду.

Як повідомляв УНІАН, Київський господарський суд задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав недійсними відразу кілька рішень Фонду державного майна України (ФДМ), що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Зокрема, за інформацією прес-служби ФДМ, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений Фондом держмайна з покупцем «Луганськтепловоза» – керуючою компанією «Брянський машзавод».

Фонд держмайна чекає офіційного повідомлення про винесене Господарським судом рішення, після чого прийматиме рішення про свої подальші дії.

Довідка УНІАН. 15 червня ц.р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Усього в конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

«Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловоза», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.