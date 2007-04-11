Секретаріат Президента: перенесення дати позачергових виборів не буде

В Секретаріаті Президента заявляють, що указу про перенесення дати позачергових парламентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН зауважив, що сьогодні деякі ЗМІ повідомили про те, що нібито у стінах Секретаріату підготовлено указ про перенесення дати виборів.

І.ПУКШИН підкреслив, що такий указ не готується і не може бути підготовлений, оскільки Конституція чітко вказує, що вибори мають відбутись у 60-денний термін.

Відповідаючи на запитання, чи може з’явитися такий указ у разі досягнення політичних домовленостей, І.ПУКШИН зауважив, що не бачить для цього юридичних підстав.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можливе перенесення термінів виборів шляхом внесення змін до указу про розпуск парламенту, І.ПУКШИН сказав: “Я на сьогодні виключаю варіанти і можливості внесення змін до указу”.