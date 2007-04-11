Азаров боїться жити в банановій республіці

Перший віце-прем`єр Микола Азаров звернувся до заступника генпрокурора Тетяну Корнякову з вимогою дати оцінку заяві лідера "Нашої України" В’ячеслава Кириленка щодо відставки уряду.

Про це він повідомив журналістам у середу.

Він додав, що особисто розцінює такі заяви як заклик до державного перевороту.

"Чи має президент право за Конституцією відправляти уряд у відставку? Це що таке? Хіба це не заклик до державного перевороту?", - запитав перший віце-прем`єр.

За його словами, він попросив присутнього на засіданні уряду заступника генпрокурора "запросити цього товариша, зробити офіційне попередження, взяти необхідні пояснення, і взагалі з усіх офіційних осіб такі пояснення взяти".

"А інакше ситуація не стабілізується і Україна стане банановою республікою, де все можливо", - заявив Азаров, додавши, що в Україні "слава тобі, Господи, діє конституція, законно обраний парламент і президент, а також абсолютно легітимний уряд"

При цьому Азаров заперечив твердження журналістів, що "Верховна Рада і уряд відібрали у президента значну частину повноважень, перетворивши Ющенка на англійську королеву".

Азаров нагадав, що саме президент призначає всіх місцевих керівників, голову СБУ, міністра оборони та закордонних справ.

"Вікторе Андрійовичу, в ваших руках сконцентрована колосальна влада. Яка англійська королева? І яких повноважень вам ще не вистачає?", - запитав він.

Українська правда