Ющенко таки може перенести дострокові вибори до Ради?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО може призупинити указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради з метою перенесення дати позачергових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Секретаріаті Президента сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій ГАЙДУК.

Він підкреслив, що Конституція чітко визначає термін проведення дострокових виборів - у 60-денний строк з дня опублікування відповідного рішення.

«Всі інші механізми можуть бути тільки політичною домовленістю усіх сил, якщо вони погодяться брати участь у дострокових виборах, але технічно не можуть бути проведені в інший спосіб», - сказав В.ГАЙДУК.

Він нагадав позицію Президента, відповідно до якої він не виключає призупинення указу Президента про проведення дострокових виборів. При цьому секретар РНБО підкреслив, що мова йде про призупинення, а не відміну указу, що дасть можливість політичним силам підготуватися до виборів.

«Президент не виключає, відповідний месидж він дав, що може бути призупинено указ Президента, не відмінений, а призупинений, і це дасть можливість до того терміну, який достатній політичним силам, для того, щоб прийти до виборчого процесу», - сказав В.ГАЙДУК.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом розпустив Верховну Раду 5-го скликання і призначив дострокові парламентські вибори на 27 травня 2007 року.

10 квітня В.ЮЩЕНКО в інтерв’ю іноземним журналістам сказав, що готовий обговорювати терміни проведення дострокових виборів з політичними силами. "Головне, щоб ми знайшли конституційне формулювання у питанні термінів, щоб вибори не піддавались ревізії", - сказав Президент.

Сьогодні, 11 квітня, заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сказав, що указу про перенесення дати позачергових парламентських виборів не буде, оскільки Конституція чітко вказує, що вибори мають відбутись у 60-денний термін.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можливе перенесення термінів виборів шляхом внесення змін до указу про розпуск парламенту, І.ПУКШИН сказав: “Я на сьогодні виключаю варіанти і можливості внесення змін до указу”.