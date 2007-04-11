Російські депутати відправили колег з коаліції до ”будь-якого студента”

Російські депутати сподіваються, що кризу в Україні буде врегульовано мирним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова з російської сторони українсько-російської парламентської групи дружби Олександр ЛЄБЄДЄВ.

Він сказав, що російські депутати впевнені, що «компроміси будуть знайдені і конфліктів не буде».

За словами депутата російської Держдуми, вихід із кризи – прерогатива українських політиків.

У той же час функція російської делегації є наглядовою. «Ми з перших рук хочемо зрозуміти, які перспективи виходу з кризи», - сказав О.ЛЄБЄДЄВ.

За його словами, є можливість судового вирішення конфлікту.

В той же час, за словами члена громадської палати Росії, політолога Сергія МАРКОВА, указ Президента про розпуск парламенту є дуже сумнівним щодо Конституції.

С.МАРКОВ сказав, що «покажіть Указ Президента і Конституцію України будь-якому студенту будь-якого юридичного вузу й він вам скаже, що це таке».

Він також додав, що, не зважаючи на все, є шляхи виходу з кризи правовим шляхом, зазначивши при цьому, що на Конституційний Суд чиниться серйозний тиск.

О.ЛЄБЄДЄВ також додав, що сьогодні з ранку в парламенті делегація російських депутатів провела зустріч із фракцією КПУ й головою парламенту Олександром МОРОЗОМ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи мають намір вони зустрітися з представниками опозиції, О.ЛЄБЄДЄВ сказав, що до кінця дня вони постараються зустрітися з ними.