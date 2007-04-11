Мартинюк дав відсіч делегації Держдуми: це наші проблеми

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК запевнив депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, які прибули в Україну, що внутрішньополітичні проблеми будуть вирішені без іноземної допомоги.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це він сказав під час зустрічі з представниками російської делегації.

«Наші внутрішні проблеми ми вирішуватимемо самі і ні за якою іноземною допомогою звертатися не будемо», - заявив А.МАРТИНЮК. Водночас, наголосив він, було б доцільно, аби до світової спільноти доходила правдива інформація «із перших вуст» щодо ситуації в Україні.

Говорячи про внутрішньополітичну ситуацію, А.МАРТИНЮК наголосив, що «парламент працездатний», у його роботі беруть участь 262 народних депутати.

При цьому А.МАРТИНЮК зазначив: «Ми не проти дострокових виборів, але вони мають відбуватися у відповідності до Конституції». Проте, сказав він, провести їх 27 травня «нереально і неможливо», оскільки, зокрема, «Центральна виборча комісія не має кворуму і досі не приступила до роботи, комісії не сформовані, немає списків виборців, терміни зірвані». Перший заступник голови Верховної Ради вважає, що у разі проведення цих виборів в Україні може бути два парламенти. При цьому А.МАРТИНЮК нагадав багаторазові висловлювання Президента України про те, що 2006 року «в Україні відбулися найдемократичніші вибори».

Крім того, за його словами, визнати Указ Президента України про дострокові вибори означає «створити прецедент», коли парламент «розпускатиметься за бажанням Президента», а не з огляду на правові норми. В цьому контексті він звернув увагу на те, що ст.90 Конституції чітко передбачає три умови, коли Президент має право розпустити парламент. Між тим, підкреслив А.МАРТИНЮК, у зазначеному Указі відсутнє посилання на ст.90 Основного Закону України. «Тому ми чекаємо на рішення Конституційного Суду, яке будемо виконувати», - сказав А.МАРТИНЮК і додав, що розгляд цього питання перенесено на 17 квітня.