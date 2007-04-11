Мороз обіцяє повернути ситуацію в правове русло

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що політичні сили до коаліції (Партія регіонів. СПУ і КПУ – УНІАН), у разі участі у дострокових парламентських виборах, отримають результат набагато переконливіший, ніж на виборах 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив на мітингу прихильників коаліції, що відбувається на Майдані Незалежності. За словами О.МОРОЗА, на сьогоднішній день це відчуває і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

При цьому О.МОРОЗ наголосив, що коаліція не боїться йти на дострокові вибори, але не братиме в них участь, оскільки вони є незаконними. Крім того, голова ВР наголосив, що якщо коаліція погодиться на ці дострокові вибори, то у Президента у будь-який момент «виникне спокуса розпустити парламент».

Він також наголосив, що єдиним виходом з ситуації, що склалася, є проведення політичних консультацій. О.МОРОЗ також зазначив, що коаліція за допомогою своїх прихильників «поверне ситуацію в правове русло».