Заступник Лавриновича скрутив таблички з кабінетів ЦВК

Перший заступник міністра юстиції України Валерій Бондик зняв таблички на дверях кабінетів членів Центральної виборчої комісії. Про це Главредуповідомло джерело в ЦВК.

Нагадаємо, що зараз робота ЦВК паралізована, оскільки на засіданнях Центрвиборчкому відсутній кворум. У засіданнях беруть участь 9 осіб, тоді як кворум – 10 людей. Сьогодні у складі ЦВК - 13 осіб, загальний склад має бути 15 людей.

Роботу Центрвиборчкому блокують кілька членів ЦВК, які перебувають на лікарняному.