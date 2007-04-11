Мороз відкрив ”сезон охоти” на суддів Конституційного Суду
Спікер не готовий казати про наслідки
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає, що парламент розгляне питання відповідності займаним посадам п’яти суддів Конституційного Суду, які відмовились брати участь у розгляді подання щодо конституційності указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН, чи потягне за собою якусь відповідальність відмова п’яти суддів КС розглядати подання про конституційність указу Президента про розпуск парламенту.
«Питання ставитися може», - сказав О.МОРОЗ.
Водночас він наголосив, що це питання представниками коаліції поки що не розглядали. «Я зараз не готовий сказати про наслідки можливого розгляду», - зауважив голова ВР.
За словами О.МОРОЗА, ця інформація «буде корисною для суддів», оскільки вони мають зрозуміти відповідальність за врегулювання ситуації в державі. О.МОРОЗ зазначив, що затягування з розглядом справи щодо указу «не театр, де можна тягнути паузу».
Крім того, голова ВР наголосив, що п’ять суддів КС «знайшли собі зачіпку і вирішили відсидітися у кущах».
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів Конституційного Суду заявили, що відмовляються брати участь у розгляді справи про відповідність Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них із боку окремих політичних сил.
Як наголошується в заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, «певні політичні сили через своїх представників публічно чинять грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».
Сьогодні голова Комітету ВР з питань правосуддя, член фракції Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ заявив, що звільняти з суддів КС може тільки Верховна Рада. При цьому він наголосив, що відповідна норма передбачена як у Конституції України, так і в законі про Конституційний Суд.
Довідка УНІАН. За квотою Президента Віктора ЮЩЕНКА членами КС стали Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Дмитро ЛИЛАК; за квотою Верховної Ради - Петро СТЕЦЮК; від З’їзду суддів - Ярослава МАЧУЖАК.